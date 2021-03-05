Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции против России
- Reuters
Как отмечается, Великобритания планирует действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая её оказывать давление на Москву.
Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных антироссийских санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.
Как сообщили в Bloomberg, США планируют ввести дополнительные санкции в отношении России, если Москва не откажется от применения химического оружия.
В агентстве также уточнили, что рассматриваются различные варианты от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом России.
Ранее госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.