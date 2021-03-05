Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции против России

Соединённые Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, Великобритания планирует действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая её оказывать давление на Москву.

Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных антироссийских санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Как сообщили в Bloomberg, США планируют ввести дополнительные санкции в отношении России, если Москва не откажется от применения химического оружия.

В агентстве также уточнили, что рассматриваются различные варианты от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом России.

Ранее госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.