Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции против России

Короткая ссылка
Соединённые Штаты и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции против России
  • Reuters

Как отмечается, Великобритания планирует действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая её оказывать давление на Москву.

Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных антироссийских санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Как сообщили в Bloomberg, США планируют ввести дополнительные санкции в отношении России, если Москва не откажется от применения химического оружия.

В агентстве также уточнили, что рассматриваются различные варианты от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом России.

Ранее госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить