РБК: США назвали способ для России избежать новых санкций
- Reuters
Там отметили, что, согласно американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, Москве грозят новые санкционные меры.
«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя ведомства.
Ранее Евросоюз и Соединённые Штаты объявили об антироссийских санкциях.
В Кремле подобные ограничения назвали абсолютно неприемлемыми и подчеркнули, что при ответе страна не откажется от принципа взаимности.