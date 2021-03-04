РБК: США назвали способ для России избежать новых санкций

Госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, передаёт РБК со ссылкой на Госдеп.

Там отметили, что, согласно американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, Москве грозят новые санкционные меры.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя ведомства.

Ранее Евросоюз и Соединённые Штаты объявили об антироссийских санкциях.

В Кремле подобные ограничения назвали абсолютно неприемлемыми и подчеркнули, что при ответе страна не откажется от принципа взаимности.