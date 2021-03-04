РБК: США назвали способ для России избежать новых санкций

Короткая ссылка
Госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать второго раунда санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, передаёт РБК со ссылкой на Госдеп.
РБК: США назвали способ для России избежать новых санкций
  • Reuters

Там отметили, что, согласно американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, Москве грозят новые санкционные меры. 

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе представителя ведомства.

Ранее Евросоюз и Соединённые Штаты объявили об антироссийских санкциях.

В Кремле подобные ограничения назвали абсолютно неприемлемыми и подчеркнули, что при ответе страна не откажется от принципа взаимности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить