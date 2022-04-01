МИД России: Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза

Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Россией не в его интересах. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

«Действия ЕС без ответа не останутся», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, «в странах ЕС, может быть, всё-таки поймут, что конфронтация — не в их интересах».

Кобринец подчеркнул, что брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что введённые западными странами санкции против России возвращаются на Запад бумерангом.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против России.