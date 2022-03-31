Путин предупредил Европу о риске масштабной деиндустриализации из-за действий США
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«На фоне растущих цен на продовольствие, бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, ещё и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия как в политике, так и в экономике», — сказал он на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.
Ранее президент России сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
Он отметил, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.
В МИД России назвали защитой интересов решение о переводе оплаты за газ в рубли.