Путин предупредил Европу о риске масштабной деиндустриализации из-за действий США

Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест на фоне давления США в отношении отказа от российского газа, заявил президент России Владимир Путин.

«На фоне растущих цен на продовольствие, бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, ещё и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия как в политике, так и в экономике», — сказал он на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.

Ранее президент России сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Он отметил, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

В МИД России назвали защитой интересов решение о переводе оплаты за газ в рубли.