Столтенберг призвал продолжить поставки оружия на Украину

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продолжить поставки оружия на Украину «столько, сколько потребуется».
Столтенберг призвал продолжить поставки оружия на Украину
  • Gettyimages.ru

«Нам нужно продолжать поставлять вооружение Украине столько, сколько понадобится, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.

ОН также заявил, что стране необходим хотя бы 1% самолётов и танков, которые «пылятся» в странах Североатлантического альянса.

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