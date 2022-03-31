Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продолжить поставки оружия на Украину «столько, сколько потребуется».

«Нам нужно продолжать поставлять вооружение Украине столько, сколько понадобится, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.

ОН также заявил, что стране необходим хотя бы 1% самолётов и танков, которые «пылятся» в странах Североатлантического альянса.