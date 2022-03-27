Президент Украины Зеленский запросил у НАТО танки и самолёты

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стране необходим хотя бы 1% самолётов и танков, которые «пылятся» в странах НАТО.

«Это то, что есть у наших партнёров, что у них просто припадает пылью... Всего 1% от всех самолетов НАТО и 1% всех танков НАТО», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский обратился к участникам саммита НАТО с просьбой предоставить стране военную помощь без каких-либо ограничений.

Позднее лидеры НАТО договорились усилить помощь Украине, в том числе в сфере защиты от химического и ядерного оружия.