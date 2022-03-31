Австралия вводит пошлину в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон объявил о введении дополнительных пошлин в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии.

«Мы применим дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии с 25 апреля», — приводит телеканал ABC заявление Моррисона.

Таким образом, правительство страны ужесточает экономические санкции в ответ на военную спецоперацию России на Украине.

Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей, а также против 22 российских журналистов и сотрудников СМИ.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Власти Австралии также ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России.