Австралия ввела санкции против 22 российских журналистов

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Власти Австралии ввели санкции в отношении 22 российских журналистов и сотрудников СМИ. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении 22 дополнительных российских пропагандистов и поставщиков дезинформации, в том числе главных редакторов из таких организаций, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, Инфорос и NewsFront», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в санкционных списках Австралии находятся 32 российских журналиста.

Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Власти Австралии также ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России.

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