Австралия ввела санкции против 22 российских журналистов
«Правительство Австралии ввело новые санкции в отношении 22 дополнительных российских пропагандистов и поставщиков дезинформации, в том числе главных редакторов из таких организаций, как Russia Today, Фонд стратегической культуры, Инфорос и NewsFront», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в санкционных списках Австралии находятся 32 российских журналиста.
Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.
Власти Австралии также ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России.