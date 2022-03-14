Власти Австралии ввели санкции в отношении 33 российских бизнесменов

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Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

«Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей», — говорится в заявлении.

В частности, в санкционные списки попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, председатель Совета директоров Банка «Россия» Дмитрий Лебедев, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.

Компании Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, сообщили о приостановке закупок российской нефти.

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