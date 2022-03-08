Власти Австралии ввела новые ограничения в отношении России

Глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России. Они затронут Вооруженные силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.

«Новый пакет санкций введёт целевые финансовые санкции против ВС России и... запреты на въезд против ещё шести высокопоставленных российских военных командиров», — сказано в заявлении.

Под санкции против российских ВС, в частности, подпали сухопутные войска, ВМФ, ВКС, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-десантные войска.

«Правительство Австралии вводит санкции против десяти человек... за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлёвской пропаганды», — отметила Пейн.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

По его словам, Австралия вводит санкции в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР.