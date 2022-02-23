Премьер Австралии объявил о санкциях в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР

Австралия вводит санкции в отношении России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

«Вместе со своими партнёрами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введёт адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещён въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью», — приводит ТАСС слова Моррисона на пресс-конференции.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США надеются на эффект сдерживания от введённых в отношении России санкций.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.