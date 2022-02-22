Байден объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России

Американский президент Джо Байден в рамках своего выступления заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

«Мы вводим всесторонние санкции против российского суверенного долга», — сказал Байден.

Он также подчеркнул, что новые рестрикции будут превосходить санкции, введённые в 2014 году.

Ранее заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что американская сторона намерена объявить о санкциях в отношении России в ближайшие часы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций против пяти российских банков.