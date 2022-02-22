В США заявили о намерении объявить о санкциях в отношении России в ближайшие часы

Заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер в эфире MSNBC заявил, что американская сторона намерена объявить о санкциях в отношении России в ближайшие часы.

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