В США заявили о намерении объявить о санкциях в отношении России в ближайшие часы
Заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер в эфире MSNBC заявил, что американская сторона намерена объявить о санкциях в отношении России в ближайшие часы.
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«Вы увидите значительные шаги касательно санкций против России в ближайшие часы», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций против пяти российских банков.
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