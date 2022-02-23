Псаки: власти США надеются на эффект сдерживания от санкций в отношении России
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«Да, наше намерение заключается в том, чтобы получить эффект сдерживания», — заявила Псаки в ходе брифинга.
Она также отметила, что США сохраняют возможности для дополнительных санкций против России.
«Санкции могут иметь различные формы, экспортный контроль — одна из них. Много других санкций остаются у нас в распоряжении. Система SWIFT не попала в первую волну санкций, но значительна», — пояснила она.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.
Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.