Псаки: власти США надеются на эффект сдерживания от санкций в отношении России

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Соединённые Штаты надеются на эффект сдерживания от введённых в отношении России санкций. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки: власти США надеются на эффект сдерживания от санкций в отношении России
  • AP
  • © Alex Brandon

«Да, наше намерение заключается в том, чтобы получить эффект сдерживания», — заявила Псаки в ходе брифинга.

Она также отметила, что США сохраняют возможности для дополнительных санкций против России.

«Санкции могут иметь различные формы, экспортный контроль — одна из них. Много других санкций остаются у нас в распоряжении. Система SWIFT не попала в первую волну санкций, но значительна», — пояснила она.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.

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