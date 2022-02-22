Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России

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Американский президент Джо Байден в ходе своего обращения на тему Украины признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.
Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

Байден утверждает, что для Соединённых Штатов «защита свободы будет иметь цену».

При этом он заявил, что предпримет шаги, чтобы убедиться, что ущерб от американских санкций был нанесён экономике России, а не США.

По его словам, американская администрация использует все инструменты для защиты американцев от роста цен на топливо.

Ранее Байден в рамках своего выступления заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

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