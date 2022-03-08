Австралийские компании Ampol и Viva Energy заявили о приостановке закупок российской нефти

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Компании Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, сообщили о приостановке закупок российской нефти. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

«Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, прекратили закупать российскую сырую нефть», — информирует газета.

Причина данного решения — начало спецоперации России на Украине.

Ранее глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.

До этого премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

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