Власти Австралии ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России

Австралия вводит санкции против 11 банков и госучреждений России. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении ещё 11 российских банков и государственных структур», — говорится в заявлении.

В частности, в санкционный список включены Российский Фонд национального благосостояния и Министерство финансов России.

Уточняется, что под санкции Австралии попали все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.

Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.

Глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.

Компании Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, сообщили о приостановке закупок российской нефти.