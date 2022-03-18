Власти Австралии ввели санкции в отношении 11 банков и госучреждений России
«Правительство Австралии ввело санкции в отношении ещё 11 российских банков и государственных структур», — говорится в заявлении.
В частности, в санкционный список включены Российский Фонд национального благосостояния и Министерство финансов России.
Уточняется, что под санкции Австралии попали все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.
Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о введении санкций в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высших должностных лиц России.
Глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду.
Компании Ampol и Viva Energy, два крупнейших поставщика топлива в Австралии, сообщили о приостановке закупок российской нефти.