Kyodo: в Японии вновь назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»
По информации агентства, в «Синей книге», дипломатическом справочнике МИД Японии, слово «оккупация» в последний раз упоминалась в 2003 году.
В марте российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.
Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.