Kyodo: в Японии вновь назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»

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Японские власти вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на информированные источники, знакомые с текстом черновика документа.

По информации агентства, в «Синей книге», дипломатическом справочнике МИД Японии, слово «оккупация» в последний раз упоминалась в 2003 году.

В марте российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.

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