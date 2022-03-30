В МИД России заявили об использовании рядом стран темы «русских хакеров» в своих целях
«Нам странно, что те, кто обвиняют нашу страну в атаках, очень редко пользуются существующими каналами для такого взаимодействия»,— приводит РИА Новости его слова на заседании рабочей группы ООН открытого состава (РГОС).
Шин отметил, что незаинтересованность в работе по официальным каналам означает использование этими странами «мнимой угрозы русских хакеров в политических целях».
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что источники кибератак будут установлены, злоумышленники понесут ответственность согласно закону.