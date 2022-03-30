В МИД России заявили об использовании рядом стран темы «русских хакеров» в своих целях

Ряд стран использует тему якобы угрозы российских кибератак для достижения своих политических целей. Об этом сообщил замглавы департамента международной информационной безопасности МИД России Владимир Шин.

«Нам странно, что те, кто обвиняют нашу страну в атаках, очень редко пользуются существующими каналами для такого взаимодействия»,— приводит РИА Новости его слова на заседании рабочей группы ООН открытого состава (РГОС).

Шин отметил, что незаинтересованность в работе по официальным каналам означает использование этими странами «мнимой угрозы русских хакеров в политических целях».

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что источники кибератак будут установлены, злоумышленники понесут ответственность согласно закону.