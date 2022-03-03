В МИД России заявили о беспрецедентных кибератаках на сайт ведомства. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что на протяжении восьми лет Россия «собирала доказательства преступлений киевского режима», некоторые материалы опубликованы на сайте МИД.

«Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещён в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете, — ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы», — заявила она на брифинге.

Ранее в МИД заявили, что Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.