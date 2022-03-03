В МИД России заявили о беспрецедентных кибератаках на сайт ведомства

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В МИД России заявили о беспрецедентных кибератаках на сайт ведомства. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В МИД России заявили о беспрецедентных кибератаках на сайт ведомства
  • РИА Новости

Она напомнила, что на протяжении восьми лет Россия «собирала доказательства преступлений киевского режима», некоторые материалы опубликованы на сайте МИД.

«Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещён в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете, — ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы», — заявила она на брифинге.

Ранее в МИД заявили, что Россия сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны стран Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.

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