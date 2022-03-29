В МИД России заявили, что установят источники кибератак на страну

Источники кибератак будут установлены, злоумышленники понесут ответственность согласно закону, заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что на фоне спецоперации на Украине США и их партнёры предпринимают массированную антироссийскую кибероперацию — практически ежедневно госучреждения, СМИ и объекты критической инфраструктуры подвергаются кибератакам.

«Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведёт к тяжёлым последствиям для её зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — говорится в заявлении российского МИД.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД России.

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что количество кибератак на российский бизнес в январе — марте 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.