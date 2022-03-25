В «Лаборатории Касперского» заявили о росте числа кибератак на российский бизнес

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Количество кибератак на российский бизнес в январе — марте 2022 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, заявили в «Лаборатории Касперского».
В «Лаборатории Касперского» заявили о росте числа кибератак на российский бизнес
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

Речь идёт о сложных атаках — инцидентах, которые проводятся под контролем опытных злоумышленников и не ограничиваются распространением вредоносного ПО.

«Злоумышленники стремятся закрепиться внутри корпоративного периметра и, оставаясь длительное время незамеченными, получить полный контроль над системами инфраструктуры. Они адаптируют атаки на каждом этапе для обхода традиционных средств защиты, пытаются использовать уязвимости и все возможные точки проникновения в инфраструктуру», — заявил главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

По его словам, в результате таких атак могут быть нарушены важные рабочие процессы, украдены данные или деньги.

Ранее специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о способах защиты личных данных при онлайн-покупках.

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