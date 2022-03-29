В Минэнерго России назвали маловероятной одномоментную замену Польшей российского угля

Одномоментная замена российского угля в Польше маловероятна, сообщили в Министерстве энергетики России.

«Одномоментная замена российского угля на любой другой, с учётом аналогичных характеристик как самого угля, так и характеристик польского оборудования энергетических и тепловых станций, — маловероятна», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что вероятный переход Польши на поставки из других стран будет растянут во времени.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша введёт запрет на импорт угля из России.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал планы Польши ввести запрет на импорт российского угля.