Аналитик Митрахович прокомментировал планы Польши запретить импорт российского угля

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Дарья Ускова
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал планы Польши ввести запрет на импорт российского угля.
Аналитик Митрахович прокомментировал планы Польши запретить импорт российского угля
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«Было довольно забавно смотреть, что Польша призывала все страны отказываться от торговли с Россией, а сама не торопилась подавать пример. На каком-то этапе это стало слишком вопиющим — то, что призывала других не торговать с Россией, а сама торгует», — пояснил Митрахович.

По его мнению, полякам нужно было продемонстрировать, что они также от чего-то отказываются.

Выбор пал на уголь, поскольку этот вид энергоресурса заменить проще, чем другой товар, считает аналитик.

«Отказались от угля — их выбор. Я думаю, что российский уголь будут постепенно перенаправлять по возможности в Азию. Это, конечно, требует времени, но тем не менее в этом направлении работа будет вестись», — пояснил эксперт.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша введёт запрет на импорт угля из России.

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