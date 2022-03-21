Германия заявила, что по-прежнему не может отказаться от импорта нефти из России
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«Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет», — сказал Хебештрайт на брифинге, его цитирует РИА Новости.
21 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил сообщения о том, что главы МИД стран ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.
При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил, что нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России.
Вместе с тем польский премьер Матеуш Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.