Германия заявила, что по-прежнему не может отказаться от импорта нефти из России

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Германское правительство по-прежнему убеждено, что страна не может отказаться от российской нефти. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Германия заявила, что по-прежнему не может отказаться от импорта нефти из России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет», — сказал Хебештрайт на брифинге, его цитирует РИА Новости.

21 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил сообщения о том, что главы МИД стран ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.

При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте напомнил, что нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России.

Вместе с тем польский премьер Матеуш Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

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