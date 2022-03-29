Власти Польши намерены усилить ответственность за шпионаж
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«Мы хотим, чтобы польские власти имели соответствующие правовые акты в Уголовном кодексе, инструменты, чтобы легче справляться с такого рода явлениями, которые... активно практикуются... одной страной», — цитирует РИА Новости заявление Зебро.
Министр пояснил, что меры в Уголовном кодексе Польши несовершенны, так как в среднем наказание за шпионаж в Польше составляет четыре года.
Он предлагает наказывать не только за шпионаж, но и за «гибридную деятельность», то есть расширить сферу наказания до шпионской деятельности.
При этом Зебро предлагает повысить наказание от пяти лет до пожизненного заключения.
Также он предложил ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления — подготовку к деятельности в пользу иностранной разведки, а также ввести в законодательство норму, касающуюся «так называемого неумышленного шпионажа».
Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что 45 российских дипломатов покинули Польшу по требованию властей страны.
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши. В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.