Власти Польши намерены усилить ответственность за шпионаж

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что польские власти намерены усилить ответственность за шпионаж.

«Мы хотим, чтобы польские власти имели соответствующие правовые акты в Уголовном кодексе, инструменты, чтобы легче справляться с такого рода явлениями, которые... активно практикуются... одной страной», — цитирует РИА Новости заявление Зебро.

Министр пояснил, что меры в Уголовном кодексе Польши несовершенны, так как в среднем наказание за шпионаж в Польше составляет четыре года.

Он предлагает наказывать не только за шпионаж, но и за «гибридную деятельность», то есть расширить сферу наказания до шпионской деятельности.

При этом Зебро предлагает повысить наказание от пяти лет до пожизненного заключения.

Также он предложил ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления — подготовку к деятельности в пользу иностранной разведки, а также ввести в законодательство норму, касающуюся «так называемого неумышленного шпионажа».

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что 45 российских дипломатов покинули Польшу по требованию властей страны.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши. В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.