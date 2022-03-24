МИД России заявил, что ответ на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным
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«Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что решение Варшавы о высылке российских дипломатов является сознательным шагом к разрушению двусторонних отношений.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.
По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.