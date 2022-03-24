МИД России заявил, что ответ на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным

Ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны, сообщает российский МИД.

«Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься и будет для них чувствительным», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что решение Варшавы о высылке российских дипломатов является сознательным шагом к разрушению двусторонних отношений.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.