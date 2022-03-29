Компания Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены в Россию

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены на территорию России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию», — говорится в сообщении.

В компании также подтвердили обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования в Россию.

Ранее компания Colgate-Palmolive сообщила о решении приостановить поставки в Россию всех товаров, за исключением средств ежедневного использования для здоровья и гигиены.

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) также сообщили, что цены на средства личной гигиены и контрацепции не подлежат государственному регулированию и устанавливаются ретейлерами самостоятельно.

В ведомстве отметили, что стабилизации ситуации на рынке будет способствовать не государственное регулирование, а насыщение рынка предложением, что повлечёт за собой снижение стоимости товаров. В связи с этим ФАС подготовила и внесла в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта в целях развития внутрибрендовой конкуренции.