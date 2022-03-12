Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию

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Компания Colgate-Palmolive сообщила о решении приостановить поставки в Россию всех товаров за исключением средств ежедневного использования для здоровья и гигиены.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Мы также прекратили все капиталовложения... и рекламную деятельность», — цитирует заявление компании ТАСС.

Причиной приостановки импорта стали события на Украине.

Ранее американская компания Mars объявила о приостановке инвестиций в бизнес на территории России и прекращении экспорта продукции в страну.

Также стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России. 

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