В ФАС объяснили рост цен на средства контрацепции и личной гигиены в России

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщили, что цены на средства личной гигиены и контрацепции не подлежат государственному регулированию и устанавливаются ретейлерами самостоятельно.

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Стоимость таких товаров зависит от спроса и предложения в каждом отдельном субъекте Российской Федерации. Ажиотажный спрос на товары приводит к резкому росту цен», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стабилизации ситуации на рынке будет способствовать не государственное регулирование, а насыщение рынка предложением, что повлечёт за собой снижение стоимости товаров. В связи с этим ФАС подготовила и внесла в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта в целях развития внутрибрендовой конкуренции.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.