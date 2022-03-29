Компания OBI планирует открыть все российские магазины на следующей неделе

Все 27 российских магазинов сети OBI должны возобновить работу на следующей неделе. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — сказал он.

В 27 хозяйственных магазинах сети, работавших на территории России, трудились 4,9 тыс. сотрудников.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.