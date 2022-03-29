Компания OBI планирует открыть все российские магазины на следующей неделе

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Все 27 российских магазинов сети OBI должны возобновить работу на следующей неделе. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.
Компания OBI планирует открыть все российские магазины на следующей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

«В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов», — сказал он.

В 27 хозяйственных магазинах сети, работавших на территории России, трудились 4,9 тыс. сотрудников.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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