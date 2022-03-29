В Кремле назвали личными оскорблениями высказывания Байдена о Путине
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
«Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства», — сказал Песков.
Он отметил, что это фактор, который оказывает негативное влияние.
Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что заявления лидера США были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.