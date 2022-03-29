В Кремле назвали личными оскорблениями высказывания Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

«Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства», — сказал Песков.

Он отметил, что это фактор, который оказывает негативное влияние.

Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что заявления лидера США были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.