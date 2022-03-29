В Кремле назвали личными оскорблениями высказывания Байдена о Путине

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
В Кремле назвали личными оскорблениями высказывания Байдена о Путине
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства», — сказал Песков.

Он отметил, что это фактор, который оказывает негативное влияние.

Ранее в Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что заявления лидера США  были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить