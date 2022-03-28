В США ведётся налоговое расследование в отношении Хантера Байдена, сына американского президента Джо Байдена, от компаньонов которого прокуратура добивается сведений об источниках доходов за рубежом, в том числе на Украине.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в последние недели сотрудники прокуратуры в штате Делавэр запрашивали информацию и возможность снятия показаний перед жюри присяжных по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.

«Они проверяют, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 год якобы получал по $50 тыс. в месяц, которые поступали на счёт компании Rosemont Seneca Bohai LLC.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

Кроме того, Daily Mail выявила доказательства причастности бизнесмена Хантера Байдена к биолабораториям на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «это очень чувствительная информация», Россия будет требовать объяснений вместе с Китаем.