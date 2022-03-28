Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине

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Американские власти ожидают повышения в США стоимости продовольствия и энергоносителей из-за ситуации на Украине. Об этом заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.
Белый дом: в США подорожают энергоносители и продовольствие из-за событий на Украине
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«Мы ожидаем, что это будет создавать дополнительное ценовое давление в течение ближайшего года», — цитирует ТАСС Роуз.

По её словам, события на Украине, «вероятно, станут фактором повышения цен на энергоносители и продукты питания».

Она также добавила, что «это, в свою очередь, может повысить инфляцию».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает. 

Жители Нью-Йорка рассказали в беседе с RT о подорожании продуктов в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.

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