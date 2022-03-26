Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины

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Жители Нью-Йорка рассказали в беседе с RT о подорожании продуктов в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины и антироссийских санкций.
Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины
  • Gettyimages.ru

«Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится непросто. Это тяжело, очень тяжело», — заявила одна из собеседниц, выразив надежду, что ситуация в ближайшее время стабилизируется.

«Цены высокие. Еда дорогая. Это один из лучших магазинов, если тебе нужны хорошие продукты по средней цене. Но в большинстве случаев сейчас здесь слишком дорого», — отметил ещё один собеседник.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за конфликта на Украине и санкций в стране растёт стоимость продуктов.

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