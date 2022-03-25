Санду предупредила о возможном росте цен на продукты в Молдавии
«Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты», — цитирует ТАСС заявление Санду.
Она пояснила, что голода в республике не будет, но цены на продукты могут вырасти.
По словам Санду, правительство уже ввело запрет на экспорт зерна и муки в целях недопущения дефицита продовольственных товаров.
Ранее высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.