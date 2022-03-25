Санду предупредила о возможном росте цен на продукты в Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала «Молдова-1» заявила, что из-за конфликта на Украине и санкций в стране растёт стоимость продуктов.

«Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты», — цитирует ТАСС заявление Санду.

Она пояснила, что голода в республике не будет, но цены на продукты могут вырасти.

По словам Санду, правительство уже ввело запрет на экспорт зерна и муки в целях недопущения дефицита продовольственных товаров.

Ранее высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.

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