Санду предупредила о возможном росте цен на продукты в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала «Молдова-1» заявила, что из-за конфликта на Украине и санкций в стране растёт стоимость продуктов.

«Очень важно начать аграрный сезон, чтобы у нас был урожай, если мы не вырастим то, что нужно нам, то рискуем получить высокие цены на продукты», — цитирует ТАСС заявление Санду.

Она пояснила, что голода в республике не будет, но цены на продукты могут вырасти.

По словам Санду, правительство уже ввело запрет на экспорт зерна и муки в целях недопущения дефицита продовольственных товаров.

Ранее высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе страны.