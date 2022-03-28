Депутат Белик: найти альтернативу российскому газу непросто

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что страны G7 отвергают требование России платить за российский газ в рублях.
Депутат Белик: найти альтернативу российскому газу непросто
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«Это вполне ожидаемая публичная реакция европейских политиков, но большой вопрос, что скрывается за этими громкими словами на самом деле», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, найти альтернативу российскому газу непросто. 

Белик также добавил, что в случае отказа покупать российский газ за рубли западные страны ожидает коллапс в промышленности, протесты и погружение всей Европы, а затем и всего мира в «экономический хаос».

«Объективно газа, который добывается в самой Европе, и СПГ, который Европе могут предоставить США и Катар, не хватит для того, чтобы удовлетворить запросы европейских предприятий, не говоря уже о людях», — заключил собеседник RT.

Ранее Хабек заявил об отказе стран G7 платить за газ в рублях.

Он уточнил, что «министры G7 будут призывать компании не выполнять требование Путина».

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

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