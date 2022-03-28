Депутат Белик: найти альтернативу российскому газу непросто
- Gettyimages.ru
- © walrusmail
«Это вполне ожидаемая публичная реакция европейских политиков, но большой вопрос, что скрывается за этими громкими словами на самом деле», — отметил парламентарий.
По мнению депутата, найти альтернативу российскому газу непросто.
Белик также добавил, что в случае отказа покупать российский газ за рубли западные страны ожидает коллапс в промышленности, протесты и погружение всей Европы, а затем и всего мира в «экономический хаос».
«Объективно газа, который добывается в самой Европе, и СПГ, который Европе могут предоставить США и Катар, не хватит для того, чтобы удовлетворить запросы европейских предприятий, не говоря уже о людях», — заключил собеседник RT.
Ранее Хабек заявил об отказе стран G7 платить за газ в рублях.
Он уточнил, что «министры G7 будут призывать компании не выполнять требование Путина».
Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.