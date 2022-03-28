Министр экономики ФРГ заявил об отказе стран G7 платить за газ в рублях
- AP
По словам Хабека, «все министры G7 согласились, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов».
Хабек добавил, что оплата газа в рублях «неприемлема».
«Мы будем призывать компании не выполнять требование Путина», — сказал он.
Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.
Он подчеркнул, что заниматься «всеевропейской благотворительностью» Россия не будет.
Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.
Глава государства отметил, что поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для страны уже не имеет никакого смысла.