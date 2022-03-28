Министр экономики ФРГ заявил об отказе стран G7 платить за газ в рублях

Страны G7 отвергают требование России платить за российский газ в рублях, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Хабека, «все министры G7 согласились, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов».

Хабек добавил, что оплата газа в рублях «неприемлема».

«Мы будем призывать компании не выполнять требование Путина», — сказал он.

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

Он подчеркнул, что заниматься «всеевропейской благотворительностью» Россия не будет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.

Глава государства отметил, что поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для страны уже не имеет никакого смысла.