В магазинах Греции усложняется ситуация с некоторыми видами продуктов

В магазинах Греции ситуация с определёнными видами продуктов становится всё более напряжённой.

Так, в Греции на этой неделе ввели ограничение на продажу ряда товаров. В частности, в одни руки теперь можно приобрести не больше трёх мешков муки и трёх бутылок масла.

Греческие власти опасаются, что на фоне введённых против России санкций начинается повышенный спрос на товары.

Ранее директор института Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что действия Запада, предпринятые с целью «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.