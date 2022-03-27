Боррель заявил, что Европа откажется от российского газа в течение двух лет

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Европа сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что Европа откажется от российского газа в течение двух лет
  • AP

«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», — цитирует Борреля ТАСС.

Он также отметил, что государства ЕС «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его».

Немецкий политик, социал-демократ Бенгт Бергт отмечал, что Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии

В свою очередь, «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.

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