Боррель заявил, что Европа откажется от российского газа в течение двух лет

Европа сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В течение двух лет Европа откажется от российского газа», — цитирует Борреля ТАСС.

Он также отметил, что государства ЕС «стремятся диверсифицировать источники газа в Европу» и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его».

Немецкий политик, социал-демократ Бенгт Бергт отмечал, что Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии.

В свою очередь, «Газпром» предупредил, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.