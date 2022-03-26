Немецкий политик Бергт: Россия фактически контролирует 20% газовых хранилищ ФРГ

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Россия фактически контролирует пятую часть всех газовых хранилищ Германии. Об этом заявил немецкий политик, социал-демократ Бенгт Бергт.
Немецкий политик Бергт: Россия фактически контролирует 20% газовых хранилищ ФРГ
  • Legion-Media

«Россия де-факто контролирует пятую часть газовых хранилищ Германии, объём которых сопоставим с половиной Боденского озера», — заявил Бергт.

По его словам, существующая зависимость Германии от российского газа «зиждется на ошибках прошлого».

«В 2015 году российская компания «Газпром» на законных основаниях получила право использовать крупнейшее в Германии хранилище природного газа в Редене», — напомнил Бергт.

Ранее «Газпром» предупредил, что перед странами Европы  стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на цены газа на рынке.

Российская компания также отметила, что страны Европы  отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет.

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