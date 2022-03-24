«Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину

Российская компания «Газпром» продолжает подачу газа для транзита в Европу через территорию Украины в штатном порядке, заявил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 104 млн куб. м на 24 марта», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам энергоносителей.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.