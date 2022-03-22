Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина будет продолжать транзит российского газа
«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине», — цитирует РИА Новости Витренко.
По его словам, «на данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, Украина продолжит транзит российского газа».
Ранее Витренко заявил, что транзитные газопроводы на украинской территории не получали повреждений.
Он добавил, что украинская сторона по-прежнему может на полную мощность транспортировать газ через Украину в Европу.