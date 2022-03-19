Глава «Нафтогаза» заявил, что украинские транзитные газопроводы не получили повреждений
- РИА Новости
По его словам, лишь некоторые сети снабжения были разрушены, например в Мариуполе.
«Но наши транзитные трубопроводы в настоящее время не повреждены», — сказал Витренко в интервью изданию Handelsblatt.
Он добавил, что украинская сторона по-прежнему может на полную мощность транспортировать газ через Украину в Европу.
Ранее российская компания «Газпром» заявила о штатной работе по транзиту газа через украинскую территорию.