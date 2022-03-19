Глава «Нафтогаза» заявил, что украинские транзитные газопроводы не получили повреждений

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что транзитные газопроводы на украинской территории не получали повреждений.

По его словам, лишь некоторые сети снабжения были разрушены, например в Мариуполе.

«Но наши транзитные трубопроводы в настоящее время не повреждены», — сказал Витренко в интервью изданию Handelsblatt.

Он добавил, что украинская сторона по-прежнему может на полную мощность транспортировать газ через Украину в Европу.

Ранее российская компания «Газпром» заявила о штатной работе по транзиту газа через украинскую территорию.