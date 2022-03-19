Глава «Нафтогаза» заявил, что украинские транзитные газопроводы не получили повреждений

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Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что транзитные газопроводы на украинской территории не получали повреждений.
Глава «Нафтогаза» заявил, что украинские транзитные газопроводы не получили повреждений
  • РИА Новости

По его словам, лишь некоторые сети снабжения были разрушены, например в Мариуполе.

«Но наши транзитные трубопроводы в настоящее время не повреждены», — сказал Витренко в интервью изданию Handelsblatt.

Он добавил, что украинская сторона по-прежнему может на полную мощность транспортировать газ через Украину в Европу.

Ранее российская компания «Газпром» заявила о штатной работе по транзиту газа через украинскую территорию.

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