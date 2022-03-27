Власти Словакии ведут переговоры о возможности поставок СПГ из стран Персидского залива
- Legion-Media
Об этом сообщается на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.
«Важнейшей темой (переговоров в Дохе. — RT) считаю зондирование возможностей поставок сжиженного газа из государств Персидского залива, о чём я говорил на встречах с катарскими партнёрами. Мы договорились о проведении дальнейших переговоров, чтобы Словакия постепенно избавилась от существующей зависимости от поставок российского газа», — заявил Корчок.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.
При этом госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что занять место России в поставках энергоносителей Европе никто не может.