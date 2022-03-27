Власти Словакии ведут переговоры о возможности поставок СПГ из стран Персидского залива

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Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок обсудил в Дохе с политиками Катара, Омана и Иордании поставки в страну сжиженного газа из стран Персидского залива.
Власти Словакии ведут переговоры о возможности поставок СПГ из стран Персидского залива
  • Legion-Media

Об этом сообщается на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

«Важнейшей темой (переговоров в Дохе. — RT) считаю зондирование возможностей поставок сжиженного газа из государств Персидского залива, о чём я говорил на встречах с катарскими партнёрами. Мы договорились о проведении дальнейших переговоров, чтобы Словакия постепенно избавилась от существующей зависимости от поставок российского газа», — заявил Корчок.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.

При этом госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что занять место России в поставках энергоносителей Европе никто не может.

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