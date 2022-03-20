Глава Минэкономики ФРГ договорился о сотрудничестве в сфере энергетики с Катаром

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Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.
Глава Минэкономики ФРГ договорился о сотрудничестве в сфере энергетики с Катаром
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как сообщает Die Welt со ссылкой на министра, в ходе переговоров с эмиром Катара была достигнута договорённость о «долгосрочном энергетическом партнёрстве». Следующим шагом будет заключение соглашений о поставках СПГ между компаниями.

«Помимо Хабека, на Ближний Восток в выходные отправились представители компаний RWE, E.ОN и Uniper», — уточняет издание.

Ранее в ФРГ рассказали о планах по достижению независимости от российских угля и нефти.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT назвал действия Германии «выстрелом себе в ногу».

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