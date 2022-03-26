Госминистр Катара: место России в поставках энергоносителей Европе никто не может занять

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Госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что занять место России в поставках энергоносителей Европе никто не может.
Госминистр Катара: место России в поставках энергоносителей Европе никто не может занять
  • РИА Новости

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь (Европе. — RT)... Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — приводит ТАСС слова Аль-Кааби на международной конференции «Форум Доха».

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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