Госминистр Катара: место России в поставках энергоносителей Европе никто не может занять

Госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что занять место России в поставках энергоносителей Европе никто не может.

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь (Европе. — RT)... Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — приводит ТАСС слова Аль-Кааби на международной конференции «Форум Доха».

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.