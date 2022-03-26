Глава Минэнерго Катара сообщил о нейтральной позиции по российско-украинскому вопросу

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Власти Катара не занимают чью-то сторону в российско-украинском вопросе, однако планируют нарастить поставки СПГ в Европу в будущем, заявил глава Минэнерго страны Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью CNN.

Он подчеркнул, что сотрудничество Катара с Европой в энергосекторе рассматривается исключительно в контексте бизнеса, а не в качестве стратегического противостояния России.

«Это коммерческое соглашение между коммерческими структурами. Мы не выбираем сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов», — цитирует его ТАСС.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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