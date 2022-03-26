Глава Минэнерго Катара сообщил о нейтральной позиции по российско-украинскому вопросу
Он подчеркнул, что сотрудничество Катара с Европой в энергосекторе рассматривается исключительно в контексте бизнеса, а не в качестве стратегического противостояния России.
«Это коммерческое соглашение между коммерческими структурами. Мы не выбираем сторону, мы действуем в рамках наших деловых интересов», — цитирует его ТАСС.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ранее договорился о сотрудничестве с Катаром в сфере энергетики, которое предусматривает возможность поставок СПГ в Германию.
Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.