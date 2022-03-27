Советник Эрдогана: российские аргументы по вопросам безопасности должны быть услышаны

Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны. Об этом заявил представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.

«Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией», — цитирует РИА Новости Калына.

По его словам, российские аргументы должны быть услышаны.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа.

Кроме того, он подчеркнул, что Турция готова принять покинувшие российский рынок мировые компании.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.

Он подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».