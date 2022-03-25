Эрдоган заявил о готовности Турции принять ушедшие с российского рынка мировые компании

Короткая ссылка
Турция готова принять покинувшие российский рынок мировые компании. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о готовности Турции принять ушедшие с российского рынка мировые компании
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Из России уходят не только американские компании, но и многие мировые бренды», — цитирует газета Hürriyet Эрдогана.

По его словам, «двери Турции для них открыты, пусть приезжают».

Турецкий лидер также подчеркнул, что «есть определённые группы капитала, которые хотят приехать и разместить в Турции свои возможности».

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.

Он подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.

По его словам, временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН также высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить