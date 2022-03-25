Эрдоган заявил о готовности Турции принять ушедшие с российского рынка мировые компании
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«Из России уходят не только американские компании, но и многие мировые бренды», — цитирует газета Hürriyet Эрдогана.
По его словам, «двери Турции для них открыты, пусть приезжают».
Турецкий лидер также подчеркнул, что «есть определённые группы капитала, которые хотят приехать и разместить в Турции свои возможности».
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.
Он подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.
По его словам, временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН также высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.